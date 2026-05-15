Ремонтные бригады работают ежедневно во всех районах города.

Сотрудники МКУ «ЦУГД» ежедневно выезжают на городские улицы, чтобы привести дорожное покрытие в порядок.Бригады устраняют локальные повреждения на дублере проспекта Строителей. После обеда работы продолжатся на других участках города.Как определяют приоритеты для ремонта?Ремонт выполняют по системному плану, а не хаотично:- исходя из данных регулярного мониторинга состояния улично‑дорожной сети;- с учетом обращений жителей, поступающих в администрацию города.Точечный подход позволяет быстро восстанавливать безопасность и комфорт движения на проблемных отрезках.