Ремонтные бригады работают ежедневно во всех районах города.
Сотрудники МКУ «ЦУГД» ежедневно выезжают на городские улицы, чтобы привести дорожное покрытие в порядок.
Бригады устраняют локальные повреждения на дублере проспекта Строителей. После обеда работы продолжатся на других участках города.
Как определяют приоритеты для ремонта?
Ремонт выполняют по системному плану, а не хаотично:
- исходя из данных регулярного мониторинга состояния улично‑дорожной сети;
- с учетом обращений жителей, поступающих в администрацию города.
Точечный подход позволяет быстро восстанавливать безопасность и комфорт движения на проблемных отрезках.