ДТП на 15 км Р‑132: Honda выехала на встречку, три человека госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, ДТП с участием двух автомобилей произошло 15 мая, около 06:00 на 15 км трассы Р‑132 «Золотое кольцо» у восточного съезда на М‑7 «Волга» в Камешковском районе.По версии следствия, водитель Honda 1975 г.р. выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volvo под управлением водителя 1998 г.р.В результате столкновения оба водителя и пассажир Volvo 2001 г.р. получили травмы и были госпитализированы.Обстоятельства происшествия и причины столкновения выясняют сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Камешковский».