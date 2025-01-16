Он будет служить в Свято-Казанском храме.

Во Владимире Евгений Алексеенко, ранее занимавший пост заместителя начальника управления образования города, получил новое назначение в церковной среде. С 14 января он стал ключарем и председателем приходского совета Свято-Казанского храма, освобождаясь от должности штатного клирика Свято-Успенского кафедрального собора.Алексеенко, известный в педагогических кругах, также занимал должность директора школы №46 и оказывал влияние на образовательные процессы региона.Смена карьерного курса в сторону духовной жизни произошла более года назад. Теперь Алексеенко предстоит справляться с новыми обязанностями в Свято-Казанском храме.