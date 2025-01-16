В начале 2024 года поступило 136 транспортных средств и единиц спецтехники в рамках корпоративной программы технического перевооружения.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги модернизации парка автотехники предприятия. В начале 2024 года поступило 136 транспортных средств и единиц спецтехники в рамках корпоративной программы технического перевооружения.Программа направлена на то, чтобы сделать надежную эксплуатацию нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, максимально быстрого выполнения плановых работ на производственных объектах и реагирования на возможные нештатные ситуации.За прошлый год парк автотехники пополнен 21 прицепом и полуприцепом для перевозки оборудования, инструментов, материалов и перебазировки тяжелой техники к местам реконструкции трубопроводов. Для доставки специалистов на производственные объекты и перевозки продуктов питания приобретены 58 современных грузопассажирских автомобиля и 6 автобусов. Для обеспечения максимально комфортных условий для работников при проведении работ на линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов поставлен дополнительный вагон-дом, отвечающий необходимым санитарным требованиям.Специалисты также получили 58 единиц грузовой и специальной техники. Она будет работать во время ремонта и реконструкции линейной части магистральных трубопроводов, по которым осуществляется бесперебойная транспортировка нефти и нефтепродуктов на территории 13 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. В том числе автопарк пополнился передвижными авторемонтными мастерскими и лабораторией, вакуумными нефтесборщиками, экскаватором и другой техникой, необходимой для оперативного и качественного выполнения работ.В 2024 году АО «Транснефть-Верхняя Волга» в рамках благотворительной помощи передало 68 единиц автомобильной и специальной техники. Большая часть транспорта была направлена в Запорожскую и Херсонскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Республику Крым.В числе переданных машин – спецтехника, пассажирские и грузовые автомобили повышенной проходимости, в том числе пожарные автоцистерны, нефтесборщики, автобусы и микроавтобусы.