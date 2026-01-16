Ущерб окружающей среде оценили почти в 5 млн рублей.

В Гусь‑Хрустальном разгорелся скандал вокруг незаконного обращения с отходами: по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предпринимательстве без лицензии. Ущерб окружающей среде оценили почти в 5 млн рублей, в прокуратуре.Гусь‑Хрустальная межрайонная прокуратура проверила, как соблюдается законодательство об отходах. Выяснилось, что на улице Севастопольской, 8, работает мусороперегрузочная станция. Земля находится в аренде у ООО «Эко‑транс» (региональный оператор по обращению с ТКО в зоне № 3), а по договору субаренды передана ООО «Гринлайн».Компании заключали договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из Гусь‑Хрустального и района. Но вместо того, чтобы везти мусор на официальную свалку (как требует территориальная схема обращения с отходами), отходы складировали прямо на городском участке — без необходимой лицензии.С июля 2022 года по март 2025 года на площадке накопилось более 14 тыс. куб. м отходов I–IV классов. Незаконная деятельность принесла предприятию доход свыше 9,5 млн рублей.Нарушения нанесли ущерб экологии на 5 млн рублей. Прокуратура направила материалы в следственный орган — возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (предпринимательство без лицензии, причинившее крупный ущерб). Расследование находится на контроле надзорного ведомства.