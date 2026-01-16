Пенсионерам сообщали, что их родственники попали в ДТП.

Во Владимире суд поставил точку в деле о серии мошенничеств в отношении пожилых горожан. Октябрьский районный суд признал местную жительницу виновной в хищении почти 2,5 млн рублей у четырех пенсионерок.В апреле 2024 года женщина, оказавшись в сложной финансовой ситуации, согласилась на «работу» курьером с высокой зарплатой — предложение она нашла в интернете. Суть «работы» была преступной: забирать наличные у доверчивых людей и переводить их на чужие счета.Сообщник звонил пенсионерам (самой старшей из них было 90 лет) и представлялся сначала их родственником, а затем — сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал, что близкие потерпевших попали в ДТП с пострадавшими, и для избежания уголовной ответственности срочно нужны деньги.Затем в игру вступала осужденная: она приезжала по адресам, забирала у обманутых женщин наличные и переводила их на указанные счета, оставляя себе «процент» от суммы., что женщина причастна к четырем эпизодам мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах). Ее приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.