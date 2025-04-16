Сергей Маевский назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. Так распорядился губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сергей Маевский назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. Так распорядился губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый министр последние годы своей карьеры был гендиректором Фонда капремонта многоквартирных домов Владимирской области и заместителем экс-министра ЖКХ Елены Семеновой. Родился Сергей Маевский в Ивановской области, в разное время успел поработать в администрациях Южского городского поселения родного региона