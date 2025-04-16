Сергей Маевский назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. Так распорядился губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2025-ministrom-zhkx-vladimirskoj-oblasti-stal-sergej-maevskij.html" target="_blank">Министром ЖКХ Владимирской области стал Сергей Маевский</a> - Сергей Маевский назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. Так распорядился губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
[url=https://33live.ru/novosti/16-04-2025-ministrom-zhkx-vladimirskoj-oblasti-stal-sergej-maevskij.html]Министром ЖКХ Владимирской области стал Сергей Маевский[/url] - Сергей Маевский назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области. Так распорядился губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба регионального правительства.