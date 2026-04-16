Владимирская область — один из регионов, где беспилотники активно помогают сельскому хозяйству. Дроны развивают скорость до 35 км/ч и за считанные минуты обрабатывают большие поля специальными препаратами — гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. Кроме того, аппараты оценивают состояние почвы и посевов там, где в межсезонье не проедет тяжёлая техника.Чаще всего беспилотники используют в Суздальском и Юрьев‑Польском округах. Например, племзавод «17 МЮД» уже два года применяет их для защиты рапса и озимых от грибка. По словам исполнительного директора предприятия Андрея Таянко, своевременная обработка напрямую влияет на урожай — а значит, и на экономику хозяйства.В прошлом году с помощью агродронов фермеры обработали более 2 тыс. га земель. Чтобы снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей, Минсельхоз Владимирской области ввёл субсидии: государство компенсирует 50 % затрат на покупку дронов весом от 4 до 500 кг — при условии, что аппараты поставят на учёт в Росавиацию.Вместе с беспилотниками в хозяйствах появятся новые вакансии — дроноводов. Приоритет при приеме на работу отдадут специалистам с опытом управления БПЛА, в первую очередь — ветеранам специальной военной операции.