Губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в городском округе Покров. Глава региона обсудил планы по стратегическому развитию территории и посетил выставку «Воображаемого музея Михаила Шемякина», на которой присутствовал сам художник.Авдеев подчеркнул: Покров должен стать примером современного качества жизни — этому поможет выгодное географическое положение. Через округ проходят федеральные трассы М‑7 и М‑12, железная дорога, а в будущем здесь появится высокоскоростная магистраль.В округе уже идут важные процессы. Местные предприятия («Генериум», «Эллара», «ВЗЛП», «Верофарм») реализуют инвестиционные проекты. Обсуждают модернизацию ЖКХ и создание резервов в энергоузле вместе с «Владимирэнерго» — это нужно для запуска производств и создания индустриального парка «Покров». Благоустраивают Вольгинский: уже привели в порядок сквер с набережной и территорию у культурно‑досугового центра.Власти помогут с ремонтом дороги к предприятиям на улице Заводской в Вольгинском. В самом Покрове построят тротуар на улице Штольверка и улучшат вид полосы отвода возле вокзала — идут переговоры с РЖД.Еще одно масштабное намерение — создать современный жилой микрорайон на 240 га в южной части Покрова, между трассами М‑7 и М‑12. Губернатор поручил грамотно спланировать территорию: провести мелиорацию болотистой местности, обустроить водоёмы, каналы и пешеходные маршруты.Отдельно стоит отметить выставку «Воображаемого музея Михаила Шемякина» в Вольгинском — она посвящена символу шара и его метафизическому значению. В экспозиции представлены аналитические листы художника, архивные материалы, документальные фильмы и инсталляции. Один из разделов подготовили совместно с компанией «Генериум».