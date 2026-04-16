По инициативе Минтруда России и АНО «Национальные приоритеты» в поддержку нацпроекта «Семья» прошел VI Всероссийский отбор практик активного долголетия; проект Станислава Ченцова из Владимирской области вошел в сотню лучших.Ченцов, реабилитолог пансионата поселка Садовый Суздальского округа, представил практику «Музыкальная и ретро‑фототерапия» для мужчин 60+: просмотр старых фото, виртуальные прогулки, арт‑терапия, музыка, интерактивные игры и совместное творчество (стихи, песни).Из 1334 заявок из 81 региона жюри отобрало финалистов по пяти номинациям. Владимирская область стала третьей по числу заявок.Лучшие практики войдут в сборник «Активное долголетие — 2025» и получат экспертную и коммуникационную поддержку для масштабирования.