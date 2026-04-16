Участники проекта получат практические навыки работы с цифровыми инструментами.

Программа «Герои-33» обучает участников СВО работе в условиях цифровизации государственного и муниципального управления.Аскерхан Далгатов, которого наставляет губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на этой неделе завершает стажировку в областном министерстве транспорта.В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области внедряют интеллектуальную транспортную систему для повышения безопасности и комфорта на дорогах. Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Владимирской области ознакомили «героя‑33» с ИТС, которую поэтапно внедряют во Владимирской агломерации. ИТС отслеживает и управляет потоками на пилотных участках и уже регулирует светофоры на проспекте Ленина, на Судогодском шоссе у подъезда к мосту через Клязьму и на других городских дорогах.Нейросети помогут в метеомониторинге для снижения аварийности и в перспективе — в управлении беспилотным транспортом.Выпускники проекта получат цифровые навыки, необходимые для работы в органах власти.