Сказочная фея с лицом Яны Рудковской в окружении цветов и птиц – так выглядел торт, над которым трудилась целая команда кондитеров. Среди них была и Елена Синицына из Владимира. 2 января

Сказочная фея с лицом Яны Рудковской в окружении цветов и птиц – так выглядел торт, над которым трудилась целая команда кондитеров. Среди них была и Елена Синицына из Владимира. 2 января Яне Рудковской исполнилось 50 лет. Знаменитая ведущая решила отметить праздник позже, потому что в день рождения все ее друзья были в отпусках. В итоге