Типа автобусный вокзал - автобусы, люди.
Вдруг к автобусу идет старый дед с рюкзаком, в сапогах, одежда лесная
- в общем реальный охотник. Заходит он в автобус, и тут все просто
выкатывают глаза - от деда идет страшная вонь! Просто ужас какой-то!
Щепетильные граждане вызывают мусоров, деда забирают в участок, сажают
на стул, и допрашивают:
- Дед, ты почему так жутко воняешь?
- А вот, сынок, пошел я в лес, на охоту. Ночь наступила. Сижу у костерка,
вдруг вижу, в кустах пара глаз горит. Я ружье взял, из одного ствола
туда шарррах!!! Глаза потухли. Бегу в кусты, а там волчара здоровый
лежит. Ну я как давай с него шкуру снимать...
- Дед, так это шкура так воняет?
- Да ты дальше слушай! В общем сижу я опять, вдруг вижу, в тех же кустах
еще анекдот!