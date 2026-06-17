21 июня медицинское сообщество отметит свой профессиональный праздник. Владимирский Соцфонд поделился интересной статистикой в преддверии торжества. Во Владимирской области пенсию

21 июня медицинское сообщество отметит свой профессиональный праздник. Владимирский Соцфонд поделился интересной статистикой в преддверии торжества. Во Владимирской области пенсию получают 7 644 медика, однако больше половины из них продолжают героически исполнять свой долг и спасать жизни людей. Самому молодому медицинскому работнику на пенсии 41 год, самому старшему – 84 года. Средний размер пенсии медицинских работников