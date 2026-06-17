Восстановление прав жильцов находится на контроле надзорного ведомства.

Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения санитарных норм управляющими организациями округа. По закону каждая компания, отвечающая за содержание внутридомовых систем водоснабжения, обязана разработать программу производственного контроля и регулярно проверять качество воды в домах.Однако в ходе инспекции выяснилось, что одна из муромских УК проигнорировала эти требования: программа не была создана, а лабораторные исследования не проводились вовсе. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием обязать компанию устранить нарушения. Иск был полностью удовлетворен. В данный момент УК уже приступила к созданию необходимой документации. Контроль за восстановлением прав жильцов осуществляет надзорное ведомство.