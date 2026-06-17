Компания «Т Плюс» сообщила о проведении земляных работ с 8 утра сегодняшнего дня на улице Офицерской, возле дома №1. Специалистам компании предстоит найти место повреждения трубопровода.

Компания «Т Плюс» сообщила о проведении земляных работ с 8 утра сегодняшнего дня на улице Офицерской, возле дома №1. Специалистам компании предстоит найти место повреждения трубопровода. Движение в этом районе будет перекрыто на сутки, т.е. до 8.00 18 июня. В филиале «Т Плюс» просят граждан заранее планировать пути объезда. Прокомментируйте новость в нашем сообществе ВКонтакте! Фото