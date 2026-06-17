С текущего года в систему целевого обучения внесён ряд изменений, направленных на повышение прозрачности и ответственности сторон.

С текущего года в систему целевого обучения внесён ряд изменений, направленных на повышение прозрачности и ответственности сторон. Сотрудники Кадрового центра «Работа России» Владимирской области готовы оказать помощь абитуриентам на всех этапах подачи заявки.В рамках реализации национального проекта «Кадры» 16 июня в регионе завершился приём предложений работодателей на целевое обучение. Сразу после обнародования результатов на Единой цифровой платформе «Работа России» абитуриенты получают возможность выбрать понравившееся предложение и подать заявку на заключение договора о целевом обучении за счёт государства или работодателя.Во Владимирской области больше всего предложений по целевому обучению в сфере здравоохранения и образования. Врачи нужны по множеству специальностей, в том числе тредбуется много педиатров. Среди педагогических профессий первыми по востребованности стали специалисты с двумя профилями подготовки (история-английский, физика-математика и т.д.), а также педагоги дошкольного образования и учителя начальных классов. Заказчики также разместили предложения для будущих аграриев, строителей, сотрудников муниципальных и других органов управления.В 2026 году правила целевого обучения претерпели ряд изменений. Это сделано в целях дальнейшего совершенствования системы подготовки профессионалов, при которой работодатели получают востребованных специалистов, а выпускникам гарантировано трудоустройство после окончания учёбы. Квоты стали максимально прозрачными, они привязаны к конкретным работодателям и учреждениям образования отдельно взятого региона. Все предложения размещены на Единой цифровой платформе «Работа России».«Для поиска предложений онлайн можно выбрать образовательное учреждение, форму обучения, направление подготовки, уровень образовательной программы и другие параметры. В любом из филиалов Кадрового центра "Работа России" Владимирской области наши специалисты обязательно помогут абитуриентам и ответят на возникшие вопросы. Важно помнить, что заключить договор на целевое обучение необходимо до начала учебного года, иначе студента могут отчислить. Выпускник в свою очередь обязан трудоустроиться у заказчика в течение 6 месяцев после завершения обучения. При отказе от заключения договора или неисполнении обязательств придется выплатить компенсацию за обучение, а в отдельных случаях возможны и дополнительные санкции», — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская.Зачисление по целевой квоте происходит в приоритетном порядке. Если на одно место претендуют несколько абитуриентов, вуз или ссуз проводит конкурс на основе выпускных баллов или результатов внутреннего испытания. Действующие студенты не могут перейти на целевое обучение через Единый цифровой портал, оформление возможно только напрямую через учреждение образования или работодателя.За более подробными разъяснениями, уточнениями и ответами на вопросы можно обратиться по номеру единого контакт-центра +7 (4922) 77-33-03.