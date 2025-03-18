На мужчину напала толпа хулиганов, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму.

В Александрове Владимирской области суд приговорил второго участника нападения на бойца СВО к четырехлетнему сроку колонии. Инцидент произошел 12 мая, когда военнослужащий, вернувшийся с фронта, вместе с супругой посетил заведение.На него напала толпа хулиганов, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму. Уголовное дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Первого нападавшего осудили в декабре на два года лишения свободы. Приговоры пока не вступили в силу.Напомним, ранее мы писали, что