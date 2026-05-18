В зоне специальной военной операции младший сержант Кондратенко служил наводчиком-оператором мотострелкового батальона.

14 мая жители Камешково собрались вместе, чтобы проводить в последний путь своего земляка Андрея Кондратенко. Андрей родился в 1988 году, рос и строил планы на будущее в родном городе.В июне 2023 года он принял волевое решение и подписал контракт с Министерством обороны, чтобы встать на защиту страны.В зоне специальной военной операции младший сержант Кондратенко служил наводчиком-оператором мотострелкового батальона. Он до конца оставался верен воинскому долгу и погиб в Харьковской области во время выполнения очередной боевой задачи.Героя похоронили со всеми воинскими почестями на кладбище города Камешково.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .