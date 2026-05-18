В начале мая сотрудники первого отдела городского УМВД задержали 43‑летнего жителя Владимира. Его подозревают в хищении велосипеда.
Оперативники установили, что мужчина вошел в подъезд дома на проспекте Ленина. На лестничной площадке стоял велосипед, оставленный одной из местных жительниц. Подозреваемый решил забрать его.
Забрав двухколесный транспорт, мужчина доставил его в свою квартиру и намеревался дальше им пользоваться, сообщили в УМВД по Владимирской области.
Владелица вскоре обнаружила пропажу. Оценочная стоимость велосипеда составила около 17 тысяч рублей. При задержании мужчина признал вину. Похищенное имущество изъяли.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту кражи. Он находится под подпиской о невыезде.