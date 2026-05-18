В начале мая сотрудники первого отдела городского УМВД задержали 43‑летнего жителя Владимира. Его подозревают в хищении велосипеда.Оперативники установили, что мужчина вошел в подъезд дома на проспекте Ленина. На лестничной площадке стоял велосипед, оставленный одной из местных жительниц. Подозреваемый решил забрать его.Забрав двухколесный транспорт, мужчина доставил его в свою квартиру и намеревался дальше им пользоваться, сообщили в УМВД по Владимирской области.Владелица вскоре обнаружила пропажу. Оценочная стоимость велосипеда составила около 17 тысяч рублей. При задержании мужчина признал вину. Похищенное имущество изъяли.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту кражи. Он находится под подпиской о невыезде.