Дошкольники из детсада №66 — вторые в номинации «Работа модели»
В Челябинске прошел финал XII Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России», где дошкольники продемонстрировали высокий уровень инженерного мышления.
Команда «Владимирские бобры» из детского сада № 66 заняла 2 место в номинации «Работа модели».
В отборочном этапе участвовали свыше 2000 команд, в финал вышли 227 коллективов из 58 регионов России и зарубежья.
Владимирскую область представляли 12 команд, и наши ребята вошли в число лидеров.
Под руководством тренера Галины Сергеевны Прониной дети уверенно защитили проект, работая с программаторами, контроллерами и механическими передачами.