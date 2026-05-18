Дошкольники из детсада №66 — вторые в номинации «Работа модели»

В Челябинске прошел финал XII Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России», где дошкольники продемонстрировали высокий уровень инженерного мышления.Команда «Владимирские бобры» из детского сада № 66 заняла 2 место в номинации «Работа модели».В отборочном этапе участвовали свыше 2000 команд, в финал вышли 227 коллективов из 58 регионов России и зарубежья.Владимирскую область представляли 12 команд, и наши ребята вошли в число лидеров.Под руководством тренера Галины Сергеевны Прониной дети уверенно защитили проект, работая с программаторами, контроллерами и механическими передачами.