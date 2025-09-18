Они анализируют социально-демографические данные о пользователе, его финансовый профайл и т.п.

Речь идет про собственные ИИ-алгоритмы по защите пользователей от мошенников: контролю подозрительных операций, защите от взломов аккаунтов, а также идейного воздействия злоумышленников — социальной инженерии. Об этом рассказал Вадим Кулик, заместитель президента, председателя правления ВТБ, на международном форуме Kazan Digital Week – 2025.«Мы внедряем совокупность ИИ-алгоритмов собственной разработки по защите пользователей от мошенников. Они анализируют социально-демографические данные о пользователе, его финансовый профайл и т.п., а также сфокусированы на анализе действий клиента – транзакционной активности, перемещениях, операциях в приложении и др. Все это позволяет алгоритмам выявлять как попытки взлома аккаунтов пользователей и систем банка, так и нетипичное поведение клиента, в том числе случаи, когда человек оказывается под влиянием мошенников, и мы имеем дело с социальной инженерией. При выявлении подобных сценариев к изучению конкретных ситуаций привлекаются профильные специалисты банка», — рассказал Вадим Кулик.По его словам, ранее банк использовал готовые вендорские решения.«Переход от вендорских разработок к использованию собственных систем на базе ИИ-алгоритмов по защите пользователей от мошенников – это один из основных трендов современного финтеха», – резюмировал топ-менеджер.