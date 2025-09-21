Люди звонили в службы 89 раз.

Во Владимирской области сократилось число звонков людей, которые сообщали о БПЛА. За неделю поступило 89 звонков. При этом их количество по сравнению с предыдущими периодами сократилось на 2,2%.Общее количество звонков от жителей Владимирской области по единому номеру «112» – 12 857. Увеличилось количество хулиганских вызовов – до 233 (+67,6%).Ранее жители региона 91 раз о беспилотных летательных аппаратах.