Милана Крохина — юная девушка из Владимира поборется в поединке на шоу «Голос. Дети». Она прошла слепые прослушивания и вызвала невероятный восторг у жюри. К ней повернулись сразу все

Милана Крохина — юная девушка из Владимира поборется в поединке на шоу «Голос. Дети». Она прошла слепые прослушивания и вызвала невероятный восторг у жюри. К ней повернулись сразу все наставники. Сама Милана признается, для нее это было неожиданно. Милана Крохина, участница шоу «Голос. Дети» Я вообще не ожидала! Это было слишком неожиданно! Я была безумно