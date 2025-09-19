Все чаще люди попадаются на уловки мошенников из-за применения ими психологических приемов, которые играют на эмоциях: страхе, жадности, любопытстве и желании получить легкую наживу.
Еще в марте этого года депутаты Государственной Думы приняли закон, позволяющий гражданам добровольно устанавливать «самозапрет» на получение кредитов и займов, чтобы защититься от мошенников, оформляющих их на чужое имя
Каждый может бесплатно установить самозапрет на кредиты. Тогда никто не сможет оформить заём без вашего согласия, даже если ваши персональные данные попали в руки мошенников.
Какие бывают виды самозапрета?
Полный — запретить все потребительские кредиты — вы не сможете взять деньги ни лично, ни онлайн. К этой категории также относятся:
- микрозаём — небольшая сумма, которую выдают в долг на короткий срок;
- овердрафт — краткосрочный кредит, который позволяет потратить больше денег, чем есть на банковском счёте, то есть уйти в минус;
- кредитная карта.
Частичный — ограничить займы по определённым критериям. Например, исключить дистанционное оформление кредитов.
Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты с залогом и образовательные кредиты с господдержкой. При их выдаче риски мошенничества минимальны.
Важно! Услуга не влияет на рейтинг кредитоспособности.
Как установить самозапрет?
Через Госуслуги:
1. Войдите в личный кабинет на сайте или в приложении.
2. В строке поиска введите «Самозапрет на кредит».
3. Выберите услугу «Установление запрета на получение кредита».
4. Выберите условия запрета.
5. Подпишите заявление в приложении «Госключ».
Перед этим нужно оформить сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) через приложение «Госключ» или уже иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
6. Отправьте обращение.
Самозапрет вступает в силу на следующий день после включения информации о запрете в кредитную историю.
В МФЦ: такая возможность появится до сентября 2025 года. Подать заявление можно будет лично в ближайшем отделении.
Как снять самозапрет?
1. На Госуслугах перейдите в раздел «Снятие запрета на получение кредита».
2. Проверьте данные (Ф. И. О., паспорт, ИНН).
3. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте.
Заявление рассмотрят в течение двух рабочих дней, уведомление о снятии придёт в личный кабинет.
«Закон направлен на повышение защиты граждан от кредитного мошенничества, которое стало распространенной проблемой. Эта инициатива даст гражданам возможность дополнительно обезопасить себя от преступников», - отмечает депутат Государственной Думы Игорь Игошин.