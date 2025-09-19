Все чаще люди попадаются на уловки мошенников из-за применения ими психологических приемов, которые играют на эмоциях: страхе, жадности, любопытстве и желании получить легкую наживу.

Все чаще люди попадаются на уловки мошенников из-за применения ими психологических приемов, которые играют на эмоциях: страхе, жадности, любопытстве и желании получить легкую наживу.Еще в марте этого года депутаты Государственной Думы приняли закон, позволяющий гражданам добровольно устанавливать «самозапрет» на получение кредитов и займов, чтобы защититься от мошенников, оформляющих их на чужое имяКаждый может бесплатно установить самозапрет на кредиты. Тогда никто не сможет оформить заём без вашего согласия, даже если ваши персональные данные попали в руки мошенников.Какие бывают виды самозапрета?Полный — запретить все потребительские кредиты — вы не сможете взять деньги ни лично, ни онлайн. К этой категории также относятся:- микрозаём — небольшая сумма, которую выдают в долг на короткий срок;- овердрафт — краткосрочный кредит, который позволяет потратить больше денег, чем есть на банковском счёте, то есть уйти в минус;- кредитная карта.Частичный — ограничить займы по определённым критериям. Например, исключить дистанционное оформление кредитов.Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты с залогом и образовательные кредиты с господдержкой. При их выдаче риски мошенничества минимальны.Важно! Услуга не влияет на рейтинг кредитоспособности.Как установить самозапрет?Через Госуслуги:1. Войдите в личный кабинет на сайте или в приложении.2. В строке поиска введите «Самозапрет на кредит».3. Выберите услугу «Установление запрета на получение кредита».4. Выберите условия запрета.5. Подпишите заявление в приложении «Госключ».Перед этим нужно оформить сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) через приложение «Госключ» или уже иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).6. Отправьте обращение.Самозапрет вступает в силу на следующий день после включения информации о запрете в кредитную историю.В МФЦ: такая возможность появится до сентября 2025 года. Подать заявление можно будет лично в ближайшем отделении.Как снять самозапрет?1. На Госуслугах перейдите в раздел «Снятие запрета на получение кредита».2. Проверьте данные (Ф. И. О., паспорт, ИНН).3. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте.Заявление рассмотрят в течение двух рабочих дней, уведомление о снятии придёт в личный кабинет.«Закон направлен на повышение защиты граждан от кредитного мошенничества, которое стало распространенной проблемой. Эта инициатива даст гражданам возможность дополнительно обезопасить себя от преступников», - отмечает депутат Государственной Думы Игорь Игошин.