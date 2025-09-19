Идет заяц по лесу, видит лев сидит и рычит. Hу заяц быстро на шухер падать. А лев ему кричит, мол помоги, я тут в капкан попал. Заяц останавливается, подходит ко льву, осторожно так:
- И че, сильно попал?
- Да, ни шелохнуться не могу. Зайчик, вытащи, че угодно для тебя сделаю.
Заяц подумал, хрясь льва по морде:
- Че здесь, кошка желтая разлеглась, не видишь мне тут пройти надо.
Повернулся и пошел. Потом остановился, вернулся и опять - хрясь льва по морде. Опять ушел. Hет, мало показалось. Возвращается, бах, а капкан пуст. Тут вдруг на плечо кто-то лапу кладет. Заяц оборачивается - лев стоит.
- Хм...
- Лева, не поверишь, извиняться пришел...
еще анекдот!