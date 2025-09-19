Женщина была вынуждена покупать лекарства за свой счёт.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура обратилась в суд, чтобы отстоять права женщины-инвалида, которая не могла получить необходимые дорогостоящие лекарства.Как показала проверка, 46-летняя жительница Гусь-Хрустального, страдающая онкологическим заболеванием и имеющая 2-ю группу инвалидности, должна была получать препараты бесплатно. Однако региональные органы здравоохранения не обеспечили ее жизненно важными лекарствами.Поскольку болезнь требует постоянной терапии, женщина была вынуждена покупать лекарства за свой счет.Теперь прокурор требует через суд взыскать с Министерства здравоохранения Владимирской области и Гусь-Хрустальной районной больницы компенсацию расходов на лекарства и возмещение морального вреда.Восстановление прав пациентки находится на контроле прокуратуры.