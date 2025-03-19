Участок имеет особую ценность как исторически значимое место на карте России и Золотого кольца.

Боголюбовский луг площадью 26,3 гектара в Суздальском районе Владимирской области выставлен на продажу за 4,8 миллиона рублей. Согласно объявлению на сайте «Авито», данный участок имеет особую ценность как исторически значимое место на карте России и Золотого кольца.Однако стоит отметить, что луг входит в охранную зону храма Покрова на Нерли, что накладывает серьезные ограничения на его использование. Будущий собственник не сможет осуществлять строительство или раскопки, а единственное право, которое у него останется – это косить траву, с соблюдением мер по защите редких растений.Напомним, ранее мы писали, что