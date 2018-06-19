Праздник «Здравствуй, лето!» для участников суздальских пришкольных оздоровительных лагерей по традиции прошел в Музее деревянного зодчества. В этом году главной темой стала поэзия ..

Праздник «Здравствуй, лето!» для участников суздальских пришкольных оздоровительных лагерей по традиции прошел в Музее деревянного зодчества. В этом году главной темой стала поэзия Маршака и его современников – Михалкова, Барто, Чуковского...350 ребятишек из школ Суздаля и Суздальского района имели возможность услышать любимые с детства стихи. Многие из ребят сами исполнили произведения любимых поэтов, продемонстрировав свои способности в конкурсе чтецов. А некоторые команды даже подготовили костюмированные мини-спектакли.Не менее интересным и зрелищным получился конкурс рисунка. Юные художники проявили свой талант в создании иллюстраций к стихам детских поэтов