Больше всего стобалльников во Владимире и Муроме.

Во Владимирской области 13 школьников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов. По данным Министерства образования региона, больше всего стобалльников во Владимире и Муроме (по 3 человека).Кольчугино может гордиться двумя учениками, получившими высший балл. В остальных городах области – по одному герою-стобалльник.Напомним, ранее мы писали, что