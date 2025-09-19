Работы ведут специалисты Горьковской железной дороги.

К 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России» во Владимирской области начали обновлять станцию «Боголюбово». Работы ведут специалисты Горьковской железной дороги.Как сообщил губернатор Александр Авдеев, проект позволит улучшить комфорт для пассажиров. В рамках работ будут реконструированы платформы: заменят покрытие, установят новое освещение и навигацию. Также планируется установить новые малые архитектурные формы «под старину», обустроить безопасные подходы к станции, в том числе для людей с ограниченными возможностями.Появятся погодные модули, чтобы защитить пассажиров от солнца и дождя.Также на станции планируют установить модульный вокзал, который будет соответствовать архитектурному стилю поселка. В нем оборудуют зал ожидания, современные туалеты и кафе.Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский отметил, что модульные вокзалы строятся очень быстро и при этом остаются многофункциональными и безопасными.Обновление коснется и прилегающей территории: будет модернизирован остановочный пункт для общественного транспорта и сделаны парковочные места. Завершить все работы планируется в 2026 году.