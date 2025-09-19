В результате были уничтожены сосны, ели, березы и дубы.

Бизнесмен из Судогды Владимирской области обвиняется в незаконной вырубке 43 деревьев на сумму 750 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратуры региона. Мужчина, заключив договор подряда на заготовку древесины, вышел за границы разрешенного участка лесного фонда Жуковского участкового лесничества.В результате были уничтожены сосны, ели, березы и дубы. Предприниматель признал свою вину и полностью возместил ущерб. Уголовное дело против него по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) направлено в суд.Напомним, ранее мы писали, что