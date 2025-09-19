Обвиняемый, по его словам, не хотел убивать друга.

В Меленках Владимирской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть знакомого. По данным СК РФ по региону, 9 июля 2025 года обвиняемый, находясь дома на улице Дзержинского, повздорил с одним из собутыльников из-за беспорядка и отсутствия помощи в добыче средств на пропитание.В ходе конфликта фигурант нанес знакомому несколько ударов кулаком по лицу. На следующий день потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в результате этих ударов. Мужчины, заметив смерть товарища, вызвали скорую помощь.Обвиняемый, по его словам, не хотел убивать друга, но признался, что в прошлом занимался боксом и обладает поставленным ударом. На время расследования он находился под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд.