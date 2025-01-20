«Владимиртеплогаз» частично передадут 14 муниципальным образования области, чтобы избавить компанию от накопившихся долгов. Хотя контрольный пакет акций все равно останется у

«Владимиртеплогаз» частично передадут 14 муниципальным образования области, чтобы избавить компанию от накопившихся долгов. Хотя контрольный пакет акций все равно останется у регионального правительства. «Разделят» газовщиков между теми муниципалитетами, где компания работает в одиночку. Как утверждают в областной администрации, это позволит закрыть долги и обеспечить компанию оборотными средствами. Идею обсуждали на совещании губернатора Александра Авдеева. Вот