Собрался мужик барана на праздник зарезать, выбрал большой нож, а так как не умеет, то пошел в мечеть помошника среди мусульман себе искать. Входит в мечеть: Мусульмане есть??? - ответ тишина и среди всей паствы один самый смелый нашелся - Ну я мусульманин!?
- Пойдем!
Приходят домой, мужик пояснил, и так стали резать и так, кровь вроде брызжет, а баран жив, тогда мусульманин предлагает, я грит держать буду за ноги, а ты сбегай в мечеть еще мусульманина позови!!! Прибегает мужик опять в мечеть, весь в крови, в руках нож и с порога кричит:
- Еще мусульмане есть???
Вся паства в шоке, мулла встает перед ним:
- Вот те крест, последнего увел!!!
