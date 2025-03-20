Реагент оперативно ликвидировал наледь и предотвращал скольжение, обеспечивая надёжное покрытие дорог и тротуаров.

Зимой в двух городах Владимирской области применяли противогололёдный материал «Бионорд-универсальный», созданный Уральским заводом противогололёдных материалов (УЗПМ) по ГОСТу и технологии «Единой гранулы».Реагент оперативно ликвидировал наледь и предотвращал скольжение, обеспечивая надёжное покрытие дорог и тротуаров.Благодаря относительно мягкому климату расход был невысоким, и Владимиру удалось сохранить около 32 тонн реагента. Таким образом, в следующую зиму коммунальные службы региона вступят с запасом эффективного средства для борьбы с возможной гололедицей.