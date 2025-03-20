По предварительным данным, причина аварии – неблагоприятные погодные условия.

В Киржачском районе Владимирской области произошла авария с участием школьного автобуса, в результате которой пострадал один человек. Инцидент случился сегодня утром на автодороге А-108, когда легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки КАвЗ, однако детей в нем не было. Об этом рассказала глава района Елена Карпова.По предварительным данным, причина ДТП – неблагоприятные погодные условия. В аварии также участвовали другие легковые автомобили. Пострадавший – водитель автомобиля Kia Sportage, он был оперативно госпитализирован. В автобусе находился только водитель, никто из школьников не пострадал. На место происшествия прибыли спасательные службы и медики.Напомним, ранее мы писали, что