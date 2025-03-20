Во Владимире стартовал XV Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад», сообщили в мэрии. Фишка мероприятия в том, что его организаторы – школьники. Члены

Во Владимире стартовал XV Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад», сообщили в мэрии. Фишка мероприятия в том, что его организаторы – школьники. Члены жюри и актеры – их ровесники. С 17 марта началась предфестивальная неделя, основные показы пройдут с 24 по 29 число. Перед жюри и зрителями предстанут 24 спектакля. Посетить их можно