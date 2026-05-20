Областная прокуратура изучила причины дорожных происшествий с участием детей в 2025 году. Сотрудники ведомства выясняли, почему на дорогах региона гибнут несовершеннолетние. Подробнее в материале vlad.aif.ru.10 жертв дорогиСтатистика за прошлый год неутешительная: в регионе зафиксировано 287 аварий, в которых пострадали дети до 16 лет. Всего травмы получили 336 человек.Чаще всего в ДТП попадали дети-пешеходы – на их долю пришёлся 81 случай. Еще 40 происшествий случилось, когда подростки сами садились за руль мопеда или мотоцикла, а в 28 авариях участвовали юные велосипедисты.Нередко подобные инциденты заканчивались трагедиями: за год на дорогах погибло 10 детей: один из них в момент аварии шёл пешком, трое управляли мото- или велотранспортом.– Ни в одном случае причиной ДТП с детьми не стало качество дорожного покрытия или отсутствие соответствующих разметок и знаков, – уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.По схожему сценариюЗачастую в гибели детей бывают виноваты сами родители. Вечером 1 июля прошлого года в деревне Сергеихе в Камешковском районе подросток ехал на кроссовом мотоцикле Gryphon. Шлема на парне не было. В какой-то момент мальчик потерял контроль над управлением и упал, ударившись головой о бетонную полусферу, лежавшую у дороги. Травма оказалась смертельной – он погиб на месте.Следователи выяснили, что мотоцикл купил и отдал сыну отец. Мужчина разрешил подростку сесть за руль, хотя знал, что у того нет ни водительских прав, ни даже защитного шлема. Теперь в отношении отца возбудили уголовное дело за то, что он вовлёк ребёнка в занятия, представлявшие опасность для жизни.Другой случай произошёл днём 19 августа неподалёку от села Небылого в Юрьев-Польском районе. Несовершеннолетняя девушка за рулём квадроцикла Yamaha не справилась с управлением, и тяжёлая машина перевернулась. Врачи пытались спасти пострадавшую, но через несколько дней она скончалась от полученных травм в больнице.В Гороховце днём 6 августа прошлого года на улице Чапаева подросток на снегоболотоходе потерял управление и опрокинулся. Мальчик получил серьёзные травмы, которые врачи оценили как вред здоровью средней тяжести. Проверка показала, что отец не просто разрешал сыну кататься, но и сам учил его вождению, позволяя свободно выезжать на городские дороги общего пользования.– За первые четыре месяца этого года прокуроры выявили четыре случая, которые стали поводом для уголовных дел о вовлечении подростков в опасную деятельность. Сценарии везде были схожими: взрослые, стараясь порадовать детей, разрешали им садиться за руль без прав и какой-либо подготовки. Родители дарили сыновьям и дочерям мопеды или снегоболотоходы как обычные игрушки, но в итоге эти поездки в лучшем случае заканчивались на больничных койках, – пояснила Татьяна Логинова.Прокуратура области вновь напоминает родителям и детям, что правила дорожного движения – это не формальное требование закона, а прежде всего способ сохранить жизнь. Каждый запрет или ограничение в ПДД существуют только для того, чтобы свести риск к минимуму. Безопасность на дороге зависит от ответственности каждого человека, будь то водитель или пешеход. Только осознанный подход к поездкам и прогулкам может предотвратить новые трагедии.