Новый объект создаёт комфортные условия для воспитания и развития детей.

Холдинг «Русклимат» продолжает реализацию своей ЭКГ-повестки.Новый объект социнфраструктуры — детский сад в технопарке «Русклимат ИКСЭл» на территории МФК «ГринЛайт» — стал важным шагом в развитии доступного дошкольного образования.Площадь детсада составляет 600 кв. м. В здании установлены современные системы климат‑контроля и работает собственная артезианская скважина. В программе — авторские методики развития и летние интенсивы.Замминистра образования Владимирской области Ольга Серегина подчеркнула, что регион активно обновляет детсадовскую инфраструктуру и благодарит бизнес за участие в таких проектах.