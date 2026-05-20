Приговор не вступил в силу.

Петушинский районный суд признал виновным 46‑летнего гражданина Азербайджана в покушении на дачу взятки (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ).4 февраля полицейские проводили проверку на выявление иностранных граждан без права на пребывание и работу. Подозреваемый, трудившийся в Покрове без оформления, был доставлен в отдел для протокола по ч.1.1 ст.18.8 КоАП.Чтобы избежать ответственности и выдворения, он предложил сотруднику 20 000 рублей и положил деньги на стол, несмотря на предупреждения о уголовной ответственности.Полицейский отказался, умысел не завершился. Обвиняемый признал вину.Суд приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сумма взятки конфискована.