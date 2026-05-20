В 2026 году построят 14 объектов наружного освещения в шести муниципалитетах.

Во Владимирской области продолжают расширять сеть наружного освещения вдоль дорог внутри населенных пунктов.В 2026 году запланировано строительство 14 объектов общей длиной 18,8 км в Собинском, Киржачском, Ковровском, Суздальском и Муромском муниципальных образованиях, а также в Петушинском районе, сообщает ГБУ «Владупрадор».«Фонари устанавливаем современные, светодиодные. Новые технологии дорожного освещения позволяют существенно снижать энергопотребление: это не только финансовая экономия, но и уменьшение нагрузки на энергосистему. При этом светодиодные светильники дают хорошую яркость и широкий угол освещения. Система включения дорожных фонарей автоматизирована. Светильники загораются при определённом уровне света на улице», – пояснил начальник отдела главного энергетика ГБУ «Владупрадор» Андрей Рябинин.Работы уже начались в селе Черниж Суздальского округа. Их планируют завершить до конца сентября, однако сроки могут меняться из‑за необходимости проведения археологических исследований на отдельных участках.