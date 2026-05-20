Следователи проверяют соблюдение правил безопасности.

Следственное управление СК по Владимирской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Потерпевший — иностранный гражданин 2002 года рождения.По версии следствия, 1 мая 2026 года мужчина находился на 17-м этаже строящегося здания напротив дома №7 на улице Бобкова и выполнял работы по уплотнению бетона без использования страховочной системы и анкерных приспособлений.В ходе работ он потерял равновесие, упал на землю и скончался на месте происшествия.Следователи проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий для проверки соблюдения техники безопасности и установления лиц, ответственных за организацию работ.