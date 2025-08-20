Форум "Развитие малых городов и исторических поселений" откроется в Казани.

X Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений", на котором наградят победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, открывается в Казани в среду с привлечением более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников, сообщают организаторы."Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проводит Минстрой России совместно с правительством Республики Татарстан и при поддержке института развития ДОМ.РФ. Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и 1,5 тысячи участников из 89 регионов страны", - говорится в сообщении.Форум ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного и урбанистического сообществ, бизнеса, а также общественных и экспертных организаций и служит местом обмена лучшими практиками, демонстрации успешных проектов и обсуждения стратегических направлений государственной политики в сфере развития городов. В числе мероприятий форума пленарное заседание, стратегические сессии, экспертные панели и круглые столы, презентации проектов в сфере развития городской среды.Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что в этом году форум отмечает юбилей – десять лет работы в качестве ключевой федеральной площадки для обсуждения вопросов развития малых городов и исторических поселений между представителями бизнеса, органов федеральной и региональной власти, научно-производственных компаний и экспертного сообщества.Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие. Главное событие форума - объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.Ересько напомнил, что с этого года в конкурсе появились нововведения. Теперь к участию допускаются не только города и исторические поселения, но и любые опорные населенные пункты, которых в стране насчитывается свыше двух тысяч, а также города с численностью населения до 300 тысяч, такие как, например, Кострома. Расширение лимита позволило включить в конкурс дополнительно 15 городов, в том числе и областные центры. Для многих регионов, где кроме одного-двух городов остальные территории представлены поселками и деревнями, ранее их участие было практически невозможным."Параллельно с основной программой проходит молодежный форум, который мы проводим уже во второй раз. Несмотря на то, что это был экспериментальный проект, его результаты превзошли все ожидания - мероприятие доказало свою эффективность и востребованность", - добавил Ересько.Всероссийский молодежный форум "Молодежь и городская среда" объединит порядка 400 участников и спикеров из 52 субъектов РФ. Молодые архитекторы, градостроители, урбанисты и студенты профильных вузов смогут пройти образовательные треки, поучаствовать в мастер-классах, воркшопах и дискуссиях с экспертами.