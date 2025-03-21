На территории Гусь-Хрустального объявили карантин из-за чумы птиц – ньюкаслской болезни. Приказ об этом подписал начальник госветинспекции области Александр Григорьев. В документе

На территории Гусь-Хрустального объявили карантин из-за чумы птиц – ньюкаслской болезни. Приказ об этом подписал начальник госветинспекции области Александр Григорьев. В документе сообщается, что очаг выявили в личном подсобном хозяйстве, расположенном в квартире 180 в доме №17 на улице Муравьева-Апостола. Это место объявили неблагополучной территорией. Там запрещено выпускать из помещения восприимчивых к болезни птиц, приводить