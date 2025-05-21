Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области

Жесткое ДТП произошло на трассе М-7 во Владимирской области. У поворота на Мстёру фура Mercedes-Benz влетела в стоящие на светофоре ГАЗ и КАМАЗ.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, ДТП с участием большегрузного транспорта произошло 21 мая в 5 утра на 279-м километре трассы М-7 в Вязниковском районе, в районе поворота к поселку Мстёра – месте, печально известном авариями.По предварительной информации, 40-летний водитель фуры Mercedes, двигаясь в направлении Москвы по правой полосе, врезался в стоявшие на красный сигнал светофора ГАЗ с полуприцепом (в правой полосе) и КАМАЗ (в левой полосе).В результате аварии пострадал водитель фуры Mercedes, предположительно, проявивший невнимательность. Автомобилисты в социальных сетях и мессенджерах предупреждали о серьезной опасности на месте ДТП: из-за разлившегося топлива дорожное полотно стало невероятно скользким.Госавтоинспекция Владимирской области обращается ко всем водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и избегать резких маневров.