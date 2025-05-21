Губернатор владимирцев об опасности тоже не предупредил.

Во время ночнойжители Владимирской области не получили SMS-уведомления о воздушной опасности. Об этом стало известно из сообщений местных жителей.Глава Киржачского района Елена Карпова сообщила о предупреждении уже после ликвидации дронов. Губернатор Александр Авдеев подтвердил факт уничтожения БПЛА утром, но никаких предварительных оповещений в его канале не было. Власти региона пока не прокомментировали отсутствие рассылки, хотя в других регионах подобные оповещения являются стандартной практикой. В подобных ситуациях власти обычно объясняют отсутствие оповещений оперативной необходимостью, когда «оповещение населения не требовалось».