Во Владимирской области новым главврачом Александровской районной больницы стал Михаил Мальцев, известный по скандальным высказываниям о пенсионерах и врачах во время работы замминистром здравоохранения в Пермском крае.О назначении официально не сообщалось, и на сайте Минздрава информация отсутствует. Коллеги из «» обратили внимание на это назначение, напомнив о его прошлых заявлениях.В 2019 году Мальцев говорил, что пенсионеры лежат в больницах, чтобы «отдохнуть и бесплатно поесть», а врачи «ничего не делают по ночам».