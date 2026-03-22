МЧС Владимирской области объявило запрет на выход на лёд водоёмов из‑за его непрочности. Соответствующие постановления приняли органы местного самоуправления.Весенний лёд, даже толстый, становится хрупким и пористым, может превратиться в ледяную кашу: выход на него опасен для жизни. За нарушение запрета предусмотрен штраф от 800 до 4000 рублей.Инспекторы Центра ГИМС совместно с представителями местных властей проводят регулярные проверки и патрулирование. Так, 20 марта прошёл рейд на реке Нерль и Верхнем пруду у села Новое Суздальского района.