Сумма причиненного ущерба составила почти 90 тысяч рублей.

После ссоры с супругой житель Владимира вышел из квартиры и испортил чужие машины. Во дворе, проходя мимо автомобилей «Лада» и «Шевроле», мужчина, вспомнив о ссоре, налетел на машины, повредив одну палкой, а другую руками.Сумма причиненного ущерба составила почти 90 тысяч рублей.Полиция быстро нашла нарушителя. Он признал свою вину и согласился возместить ущерб. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.