51 000 исследований нефти и 191 000 – нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия.

Сотрудники испытательных лабораторий АО «Транснефть-Верхняя Волга» за прошлый год выполнили 242 000 испытаний углеводородного сырья и топлива: 51 000 исследований нефти и 191 000 – нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия.Проведение испытаний проб идет круглосуточно, как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и при оперативном контроле показателей качества нефти, авиационного керосина, автомобильного бензина и дизельного топлива на соответствие требованиям, утвержденным действующими государственными стандартами.Все 9 испытательных лабораторий контроля качества нефти и нефтепродуктов Горьковского и Рязанского районных нефтепроводных управлений (РНУ), а также Володарского районного нефтепродуктопроводного управления (РНПУ) подключены к Единой лабораторной информационной системе, которая на основе внесенных первичных данных автоматически производит расчеты и формирует итоговые отчеты о качестве нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация системы обеспечивает обработку данных, получаемых в результате исследований по применяемым в системе компании методикам измерений, фиксирование результатов внутрилабораторного контроля, а также обеспечивает контроль за своевременным проведением технического обслуживания и поверки лабораторного оборудования.Во всех лабораториях современное оборудование: хроматографические комплексы, атомно-адсорбционные спектрометры, плотномеры, титраторы. Это позволяет оперативно и в необходимом объеме проводить испытания, обеспечивая при этом точность, достоверность и качество результатов.В компании активно проводится модернизация объектов исследовательской инфраструктуры. Так, в 2024 году в испытательные лаборатории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» и нефтеперекачивающей станции (НПС) «Рязань» поступили два автоматических плотномера. Измерение плотности в автоматическом режиме позволяет получать точные результаты при минимальной трудоемкости и незначительных временных затратах.Высокий уровень автоматизации лабораторных исследований и многоуровневый контроль качества нефти и нефтепродуктов подтверждает соответствие углеводородного сырья и топлива требованиям ГОСТ и технических регламентов.